La traque se poursuit à Saint-Apollinaire

Cinq jours après le déclenchement d’une alerte Amber, les policiers sont toujours à la recherche de Martin Carpentier, dont les deux filles ont été retrouvées sans vie samedi.

La chasse à l’homme se poursuit lundi, dans le rang Saint-Lazare, au nord de l’autoroute 20. Voilà désormais cinq jours que policiers et bénévoles ratissent un secteur boisé en retrait de la municipalité de Saint-Apollinaire.

La priorité en ce moment est de « localiser Martin Carpentier », a résumé Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec. « La clé des événements des derniers jours, dit-elle, c’est lui qui la possède. »

Après cinq jours, les conjectures vont bon train, et on se demande s’il sera trouvé mort ou vivant, et jusqu’à quel point cet animateur scout maîtrise les techniques de survie.

Or à cet égard, « il faut voir ça sur plusieurs aspects », remarque Mme Mathieu. « Même s’il avait des notions de survie, il faut prendre en considération qu’il a eu une collision avec son véhicule et peut être blessé. [Il faut aussi prendre en considération] dans quel état mental il est aussi parce que, visiblement, il est perturbé. »

L’hypothèse d’un accident délibéré n’est pas écartée

Quant à savoir s’il aurait pu provoquer l’accident de voiture mercredi soir, la SQ dit « n’écarter absolument rien ».

Rappelons qu’une alerte Amber a été déclenchée jeudi pour retrouver Romy, 6 ans, et Norah, 11 ans après qu’on eut retrouvé vide la voiture accidentée de leur père sur l’autoroute 20.

Les recherches s’intensifient pour retrouver Martin Carpentier, 44 ans, après la découverte de leurs corps sans vie dans les bois samedi.

Les résultats de leur autopsie n’ayant pas encore été divulgués, la SQ n’a pas précisé si elles avaient été blessées lors de l’accident.

On sait qu’elles ont été retrouvées dans le même secteur, mais la SQ n’a pas indiqué non plus à quelle distance elles se trouvaient l’une de l’autre.

« Même si nous avons plusieurs éléments d’enquête, il n’en demeure pas moins que les zones grises peuvent être complétées par Martin Carpentier », a expliqué Mme Mathieu. « C’est pour cette raison qu’on ne dévoile pas trop d’informations. Parce que lorsqu’on pourra le localiser, s’il est vivant, on va discuter avec lui. »

D’autres détails suivront.