Ubisoft nomme un nouveau directeur de son studio montréalais

Dans la tourmente à la suite d’allégations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés, ce qui s’est soldé par plusieurs départs au sein de sa haute direction, Ubisoft a décidé de confier les rênes de son studio de Montréal à Christophe Derennes, un cadre de longue date.

Annoncée lundi, cette décision survient deux jours après le départ de Yannis Mallat, qui était à la tête du studio montréalais depuis 2006 en plus de diriger ceux situés à Québec, Saguenay, Toronto et Halifax. Ceux-ci se rapporteront désormais au siège social de Paris.

« Cette décision est difficile, mais nécessaire compte tenu de l’ampleur des problèmes remontés au cours des dernières semaines au sein de nos studios de Montréal et de Toronto », a souligné dans un communiqué la directrice générale d’Ubisoft, Christine Burgess Quemard, à propos du départ de M. Mallat.

En plus du directeur des studios canadiens, la crise ayant secoué la multinationale française a également emporté le directeur de la création Serge Hascoët, ainsi que Cécile Cornet, la responsable des ressources humaines du groupe.

Selon son profil LinkedIn, Christophe Derennes est à l’emploi de la société française depuis 1997 et vice-président exécutif à la production du studio montréalais.

Mme Burgess Quemard a exprimé sa confiance à l’égard du nouveau patron du studio de Montréal, qui, selon elle, sera en mesure de mener les employés vers « de nouvelles réussites, tout en assurant un environnement de travail inclusif et sûr ».

« Christophe portera le déploiement des orientations et actions […] qui sont alignées avec le plan d’action, est-il expliqué. Ces mesures apporteront une plus grande diversité à tous les niveaux du studio, à commencer par une plus grande parité dans l’équipe de direction d’ici la fin de l’année. »

À la Bourse de Paris, le titre d’Ubisoft cotait lundi à 73,64 euros, en recul de 4,98 %.