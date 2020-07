Reconfinement dans le monde

Devant l’augmentation des nouveaux cas de coronavirus, l’Espagne fait marche arrière et reconfine une partie de la Catalogne — soit plus de 200 000 personnes. Les résidents devront rester à domicile au moins pour deux semaines. C’est la première fois, depuis la fin du confinement le 21 juin dernier, que l’Espagne doit prendre une telle décision. Le virus y est toujours bel et bien présent.

En Afrique du Sud, on a décidé que le couvre-feu ferait un retour aujourd’hui, également en raison d’une augmentation du nombre de personnes atteintes de la COVID-19. L’alcool est également de nouveau interdit à la vente et à la distribution, pour éviter de surcharger les hôpitaux, les cas de blessures de personnes intoxiquées par l’alcool ayant récemment augmenté.