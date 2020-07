Misères et splendeurs de la rue piétonne

Les rues piétonnes qui ont vu le jour à Montréal ces dernières semaines sont loin de faire consensus. Déployées dans l’urgence de la pandémie, plusieurs ne font pas consensus, tandis que d’autres, plus prometteuses, permettent déjà de rêver aux prochains étés loin de la circulation automobile.

« Comme ex-étudiante ayant vécu le printemps érable de 2012, je ne peux qu’apprécier le fait de marcher en plein milieu de la rue et de crier dans ma tête : “À nous la rue !” », lance en riant Mélissa Savoie, croisée en plein milieu de l’avenue du Mont-Royal jeudi dernier. Huit ans plus tard, la jeune femme ne manifeste plus pour la gratuité scolaire, elle se promène simplement dans cette artère fermée à la circulation automobile pour la saison estivale.

Résidente du quartier depuis quelques années, Mélissa Savoie est ravie de voir « le poumon commercial du Plateau Mont-Royal » reprendre vie — après des mois de confinement — en laissant toute la place aux piétons. « Même si on a beaucoup moins de touristes étrangers cet été, c’est une rue toujours très fréquentée rien que par les Montréalais. Si on ne l’avait pas rendue piétonne, je ne me serais pas sentie aussi sereine de l’emprunter dans le contexte actuel. Sans possibilité de garder ses distances, ça n’aurait pas été pareil », estime-t-elle.

Un avis partagé par plusieurs passants rencontrés lors de cet après-midi de juillet caniculaire. Beaucoup vivent dans le quartier. À pied ou à vélo, ils ont l’habitude de fréquenter charcuteries, poissonneries, fruiteries et épiceries fines du coin. D’autres sont venus en métro d’aussi loin que de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord pour s’immerger dans l’ambiance « festive » et « chaleureuse » de l’avenue, faire du lèche-vitrines ou encore trouver une place libre sur la terrasse d’un bar. C’est à se demander ce qu’on attendait ces dernières années pour éliminer la circulation automobile, ne serait-ce que quelques mois par année.

Le débat s’enflamme sur les mêmes enjeux depuis 1959, lors de la première piétonnisation en Amérique du Nord, à Kalamazoo, aux États-Unis. Les gens du quartier sont contents, les commerçants sont furieux.

Toutefois, des réticences — voire de la résistance — demeurent du côté des commerçants. Bien que la Société de développement commercial du secteur ait donné son accord, plusieurs ont grincé des dents en mai dernier lorsque l’administration de Valérie Plante a dévoilé le plan estival qu’elle comptait déployer en toute urgence, en raison de la pandémie. Ils craignent une chute de leur chiffre d’affaires, estimant que la réduction du nombre de stationnements et les restrictions de circulation risquent de décourager la clientèle extérieure au quartier.

Ces mêmes raisons ont soulevé le mécontentement des commerçants de la Petite Italie, qui ont forcé l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à renoncer à son plan de piétonnisation du boulevard Saint-Laurent. À l’inverse, la majorité des commerçants de la rue Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve, se sont montrés favorables à sa piétonnisation, appuyant la demande de résidents en ce sens.

Rue Fleury Ouest, dans Ahuntsic, on a essayé cette formule quelques semaines avant de l’abandonner, faute de résultats concluants. La rue redeviendra accessible aux voitures le 20 juillet. Lors du passage du Devoir jeudi, la rue était d’ailleurs quasi déserte. Les quelques passants circulaient essentiellement sur les trottoirs sans difficulté pour garder leurs distances.

« Qu’elle soit piétonne ou non, ça ne change pas grand-chose pour nous. On dessert beaucoup une clientèle locale. Mais, qui sait, des gens de l’extérieur du quartier vont peut-être venir plus », note Noémy Leroux, qui travaille à la boulangerie La bête à pain. Pour sa part, Alexis Gauthier n’est pas mécontent que le projet de piétonnisation prenne fin. Comme résident, il trouve sa rue plus calme, mais trop vide maintenant que l’espace est réservé à des piétons… qui sont souvent absents. Comme fils du propriétaire de la charcuterie Ça va barder, il se réjouit du retour de la circulation automobile, qui amènera plus de clients que dans les dernières semaines.

Vieux débat

« Le débat s’enflamme sur les mêmes enjeux depuis 1959, lors de la première piétonnisation en Amérique du Nord, à Kalamazoo, aux États-Unis. Les gens du quartier sont contents, les commerçants sont furieux », fait remarquer Gérard Beaudet, professeur à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.

Il rappelle que, dans les années 1960-1970, près de 200 rues piétonnes ont vu le jour en Amérique du Nord. Depuis, seule une trentaine existent toujours. « Celles qui ont survécu sont des rues piétonnes très courtes, sur un ou deux croisements de rues. Elles ont des équipements culturels, un aménagement urbain attrayant, souvent proche d’un campus universitaire, d’une plage ou de musées. »

Ainsi, plusieurs facteurs contribuent, selon lui, au succès ou à l’échec d’une rue piétonne. La rue Fleury Ouest a par exemple une offre commerciale moins diversifiée que celle de l’avenue du Mont-Royal et se trouve dans un quartier beaucoup moins dense, ce qui explique en partie sa faible fréquentation présentement.

« L’avenue du Mont-Royal attire, c’est certain. Elle est devenue un endroit de rassemblement. La question maintenant, c’est : est-ce que les gens y vont vraiment pour magasiner ? », note le professeur.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Si les bars et les restaurants profitent de la piétonnisation en ayant plus de place pour leur terrasse, les autres commerces — surtout ceux qui sont ultraspécialisés — ont dû se priver d’une partie de leurs clients qui venaient en voiture.

Il faut rester prudent avec la piétonnisation, qui est rarement gage de succès, souligne M. Beaudet. Pour redonner la place aux piétons, il propose plutôt de se tourner vers des rues partagées ou de réduire les voies réservées aux automobilistes pour faire de plus larges trottoirs.

De son côté, le directeur des communications de Village Montréal, Stéfane Campbell, invite citoyens et commerçants à laisser une chance à ces nouveaux aménagements. Les premières années de la piétonnisation estivale de la rue Sainte-Catherine Est n’ont pas été faciles, rappelle-t-il. « Quand on arrive avec un changement considérable, c’est sûr qu’il y a de la résistance. Le changement et l’inconnu font peur. Au bout de quelques années, l’habitude embarque. Résidents et commerçants ont maintenant hâte qu’arrivent ces quelques mois d’été où l’on ferme la rue aux voitures », dit-il, espérant même que certains des projets temporaires seront répétés l’été prochain.