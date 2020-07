Quoi retenir de la fin de semaine?

Alaclair Ensemble expulse un de ses membres

Le groupe de rap québécois Alaclair Ensemble a annoncé dimanche qu’il se dissociait de Maybe Watson, l’un des membres fondateurs, après avoir appris une « histoire inacceptable » concernant Olivier Guénette, alias Maybe Watson. Ce dernier s’est excusé publiquement quelques heures plus tard, affirmant qu’il mesure aujourd’hui « l’ampleur du mal dont [il est] responsable ».

Les événements ayant mené à la rupture entre Maybe Watson et le reste d’Alaclair Ensemble n’ont pas été divulgués. C’est une amie du groupe qui les a informés de la situation, samedi soir, selon la publication d’Alaclair sur les réseaux sociaux.

Maybe Watson est le dernier en date d’une succession de personnalités publiques de la scène culturelle québécoise dénoncées sur les réseaux sociaux pour des comportements problématiques dans le passé. Dans les derniers jours, Bernard Adamus, Yann Perreau, Maripier Morin et David Desrosiers, le bassiste de Simple Plan, ont été nommés et accusés publiquement. Des personnes moins connues du public évoluant dans le milieu culturel ont aussi été dénoncées récemment pour des allégations d’inconduite, notamment l’ex-patron de la maison de disques Dare To Care, Éli Bissonnette.