114 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Après une petite accalmie samedi, le nombre de nouveau a franchi de nouveau le seuil de la centaine au Québec.

Selon les données du ministère de la Santé publiées dimanche, les autorités ont recensé 114 nouveaux cas, pour un total de 56 521 depuis le début de la pandémie.

Le bilan s'est aussi alourdi de sept nouveaux décès, dont quatre survenus avant le 4 juillet. On a déploré jusqu'à maintenant la mort de 5627 personnes à cause du virus.

Si on exclut ces décès et les 28 862 cas considérés comme résolus, on compte au Québec 25 032 cas actifs, soit 18 de plus que la veille.

La situation continue de s'améliorer dans les hôpitaux où on recensait 306 patients infectés, une baisse de sept. Deux personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 20.

Pas moins de 10 753 prélèvements ont été réalisés au cours de la journée de vendredi.

Quarante-huit cas, presque le double par rapport à la veille, s'étaient ajoutés sur l'île de Montréal, pour un total de 27 602. On comptait 5869 cas dans la région de Laval, une hausse de treize, et 8150 en Montérégie, une hausse de 33.

On dénombrait aussi 2054 cas (+1) en Mauricie-Centre-du-Québec, 1875 (+1) dans la Capitale-Nationale, 985 (+6) en Estrie, 620 (+1) en Outaouais, 342 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 193 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Au Canada

Jusqu'à maintenant, on a recensé 107 460 cas confirmés ou probables dans l'ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8780 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

56 521 cas au Québec, dont 5627 décès; 36 594 cas en Ontario, dont 2716 décès; 8596 cas en Alberta, dont 160 décès; 3028 cas en Colombie-Britannique, dont 186 décès; 1066 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès; 815 cas en Saskatchewan, dont 15 décès; 325 cas au Manitoba, dont sept décès; 262 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 166 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 33 cas à l'Île-du-Prince-Édouard; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

D'autres détails suivront.