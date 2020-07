6 Hitoyoshi (Japon), le 8 juillet 2020 | Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Japon cette semaine, déversant des quantités record d’eau qui ont fait sortir des rivières et des fleuves de leur lit. Des inondations dévastatrices et des glissements de terrain ont tué des dizaines de personnes et provoqué d’importants dégâts matériels, comme en témoigne cette photo prise à Hitoyoshi, dans la préfecture de Kumamoto au sud-ouest de l’archipel. Des soldats et des membres des services de secours ont été dépêchés sur les lieux sinistrés afin de prêter main-forte et assistance à la population. Jiji Press Agence France-Presse