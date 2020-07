Quoi surveiller cette fin de semaine?

L’enquête de l’OMS sur l’origine de la COVID-19

D’où provient exactement la COVID-19 ? Depuis le début de la pandémie, cette question pourtant simple donne du fil à retordre aux scientifiques. Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé se rend donc en Chine cette fin de semaine pour y voir plus clair.

L’hypothèse de la source animale reste la plus populaire, et de loin, plusieurs chercheurs ayant détecté des virus semblables au SRAS-CoV-2 chez la chauve-souris et le pangolin.

Des responsables politiques américains cultivent toutefois le doute depuis l’émergence du virus à Wuhan fin décembre, en insistant sur le fait que la métropole du centre de la Chine — et premier épicentre de la maladie — abrite un laboratoire de microbiologie à haute sécurité.