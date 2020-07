Le plan du SPVM contre le profilage racial

Il était attendu depuis longtemps. Et la mort de George Floyd chez nos voisins du Sud, fin mai, l’a rendu autrement plus urgent. C’est aujourd’hui que le chef du SPVM, Sylvain Caron, doit présenter son plan contre le profilage racial.

Le mois dernier, il avait été forcé d’admettre que le racisme systémique rongeait son organisation, comme d’autres corps policiers en Amérique du Nord, sans toutefois préciser comment il comptait le contrer.

On se souviendra que le SPVM avait été sévèrement blâmé par des experts indépendants en octobre dernier. Leur rapport signalait notamment que les Autochtones et les Noirs étaient entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs à Montréal.