Les finalistes aux prix Gémeaux

C’est à 15 h cet après-midi que l’on connaîtra les finalistes du grand gala de la télé québécoise, les prix Gémeaux. Pandémie oblige, l’annonce se fera sur Facebook.

Malgré les complications, le gala prévu le 20 septembre prochain demeure à l’horaire, avec l’animatrice Véronique Cloutier aux commandes.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision n’est pas le premier organisme québécois à devoir conjuguer gala et COVID-19 ; on se rappellera que Québec Cinéma avait dû concocter une remise de prix virtuelle au début juin.