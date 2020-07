Avertissement de chaleur émis pour la région de Montréal

L’arrivée probable d’une vague de chaleur accablante au Québec cette semaine se précise, Environnement Canada ayant émis lundi matin des avertissements de chaleur pour la région métropolitaine de Montréal, jusqu’à Sorel-Tracy.

L’agence fédérale a plutôt émis un bulletin météorologique spécial pour plusieurs secteurs des Laurentides, jusqu’à Mont-Laurier, de Lanaudière et les régions de Pontiac et de Maniwaki, en Outaouais. Ce bulletin prévoit tout de même des températures et des taux d’humidité élevés.

Aucun autre avertissement n’avait été transmis lundi matin pour les autres régions métropolitaines du Québec.

À compter de mardi, dans la région de Montréal, les températures dépasseront les 30 degrés Celsius le jour et ne descendront pas en deçà de 20 degrés la nuit. Les valeurs combinées de température et d’humidité donneront un facteur humidex de 40, jusqu’à vendredi.

Un avertissement de chaleur est émis par Environnement Canada lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur.