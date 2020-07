5 Montréal (Québec), le 27 juin 2020 | Les opposants à la controversée réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) du gouvernement Legault refusent de jeter l’éponge. Ils ont à nouveau manifesté cette semaine, en compagnie d’élus du Parti libéral et de Québec solidaire. Le PEQ permet à des étudiants internationaux et à des travailleurs étrangers temporaires déjà établis dans la province d’obtenir rapidement un certificat de sélection du Québec, en vue d’accéder à la résidence permanente. La réforme actuelle prévoit des règles plus contraignantes sur le plan de l’expérience de travail requise et de la maîtrise du français. Graham Hughes La Presse canadienne