La justice turque

En Turquie, la justice doit se pencher sur deux dossiers on ne peut plus politisés aujourd’hui : l’assassinat de Jamal Khashoggi et le procès de l’ancien responsable turc d’Amnesty International.

Le procès in absentia de 20 Saoudiens impliqués dans la mort du journaliste à Istanbul en octobre 2018 doit débuter ce matin dans la métropole turque. Les procureurs accusent notamment deux proches du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane d’avoir commandité le meurtre.

Un verdict est aussi attendu aujourd’hui dans le procès pour « terrorisme » de 11 militants des droits de la personne, dont l’ancien directeur d’Amnesty International en Turquie. Ils sont accusés d’entretenir des liens avec la mouvance du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par le gouvernement Erdogan comme le cerveau du putsch manqué de juillet 2016.