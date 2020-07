Le secteur bancaire québécois se met aussi à boycotter Facebook

Les banques québécoises et le Mouvement Desjardins ont décidé d’emboîter le pas à leurs grandes sœurs en joignant l’élan international de boycottage contre Facebook où l’on reproche au réseau social de propager le racisme, la violence et la désinformation.

Pour le mois de juillet, la Banque Nationale, le groupe coopératif Desjardins et la Banque Laurentienne n’effectueront pas de placement publicitaire sur Facebook et Instagram, ont-ils indiqué, jeudi. Les sommes en jeu n’ont toutefois pas été dévoilées.

Plusieurs autres grandes entreprises québécoises ainsi que certaines sociétés d’État contactées par La Presse canadienne n’avaient pas précisé leurs intentions, jeudi après-midi.

Ailleurs au Canada, les cinq grandes banques — Scotia, Royale, CIBC, Montréal et TD — ainsi que des marques comme Lululemon et MEC ont déjà fait savoir qu’elles cesseraient temporairement de faire de la publicité sur Facebook. À l’échelle mondiale, plusieurs centaines d’entreprises, comme Coca-Cola, Adidas, Ford et Unilever, qui réclament un contrôle plus strict des contenus racistes et haineux, ont mené la fronde.

Le mouvement #StopHateForProfit a été déployé par divers groupes, dont l’Association nationale américaine pour l’avancement des Noirs (NAACP) et la « Anti-Defamation League » qui lutte contre l’antisémitisme et les discours haineux.

Cette mobilisation s’inscrit en réaction à la prolifération de publications antisémites et anti-Noirs sur Facebook.

Mais après que plusieurs entreprises eurent commencé à retirer leurs publicités du réseau social, ce dernier a commencé à supprimer certaines publications de nature politique, jugées fausses ou trompeuses.