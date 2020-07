Ouvert ou fermé en ce 1er juillet?

Certains commerces et les banques sont sur pause.

La plupart des épiceries, pharmacies, des restaurants et des magasins seront ouverts le 1er juillet, parfois selon des horaires réduits. Même chose pour la majorité des succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ), celles de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sont toutefois fermées.



Les centres commerciaux, les banques et les caisses seront également fermés.

Les différents points de service gouvernementaux, tant fédéraux que provinciaux, seront fermés.

À peine déconfinés, la plupart des arénas, piscines, centres sportifs et bibliothèques municipales seront aussi fermés. Les installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements.



Plusieurs piscines, parcs provinciaux et plages restent ouverts pour permettre aux citoyens de se rafraîchir. Le Jardin botanique de Montréal est également ouvert.

La collecte et la livraison du courrier par Postes Canada sont d’ailleurs suspendues pour le 1er juillet.

Le jour férié ne changera toutefois rien aux horaires de collecte des déchets à Montréal.