Quoi surveiller le 30 juin et le 1er juillet?

L’Europe rouvre ses portes aux touristes

À moins d’un revirement de dernière minute, il devrait être possible pour les voyageurs canadiens de remettre les pieds en Europe dès mercredi. Une première depuis le début du « Grand Confinement », à la mi-mars.

Ils ne seront pas les seuls : les touristes en provenance de 14 autres pays, dont l’Algérie, l’Australie, le Maroc et la Nouvelle-Zélande, pourront aussi de nouveau visiter le Vieux Continent.

Sont en revanche exclus de cette liste les États-Unis, qui restent le pays le plus touché au monde par la COVID-19, avec plus de 125 000 morts et 2,5 millions de cas.