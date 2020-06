​Marathon de Montréal: la coroner note plusieurs ratés après la mort de Patrick Neely

Une série de cafouillages ont « compromis » les chances de survie de Patrick Neely, un coureur de 24 ans décédé lors du marathon de Montréal l’an dernier, conclut la coroner Géhane Kamel dans un rapport rendu public lundi où l’organisation de l’événement est écorchée.

Patrick Neely approchait du fil d’arrivée lorsqu’il s’est effondré le 22 septembre 2019, pris d’un malaise. Il participait à l’épreuve du demi-marathon, un parcours de 21,1 kilomètres. Après une prise en charge « difficile », le jeune homme a été transporté à l’hôpital Notre-Dame puis au CHUM, où il s’est éteint le soir même.

En raison d’une maladie, le coureur originaire de Beaconsfield était plus à risque de souffrir d’arythmie cardiaque fatale. Il l’avait d’ailleurs inscrit sur son dossard de course à titre préventif. Or, sa condition était « modérée et stable », et il était suivi annuellement à l’Institut de cardiologie de Montréal, note Me Kamel dans son rapport.

Somme toute, Patrick Neely était en « bonne forme physique » : il pratiquait plusieurs sports, dont la course à pied. Sa « tolérance à l’effort » était « nettement supérieure à la moyenne pour son âge ». « Il n’avait aucune contre-indication à l’exercice physique et sa seule restriction était de ne pas faire de musculation intensive de type poids et haltères, et ce, dans le seul but de prévenir la dilatation de l’aorte », peut-on également lire.

Ratés

À 9 h 51 ce 22 septembre, M. Neely s’est effondré près de l’intersection Cherrier-Saint-Hubert dans le dernier kilomètre de l’épreuve. Une policière du SPVM l’ayant vu tituber lui prête aussitôt assistance. Sur le canal de communication déployée pour l’événement, elle demande le soutien d’Urgences-santé à 9 h 54. Au centre de commandement — où siègent un représentant d’Urgence-Santé et un représentant du marathon —, le message est bien reçu.

L’affectation d’une équipe d’ambulanciers est toutefois hasardeuse. Deux tentatives ont été nécessaires pour la rejoindre, pourtant postée tout près de M. Neely. Ceux-ci n’étaient pas dans leur véhicule, mais dans une clinique mobile du marathon, « tel qu’on leur avait demandé », note la coroner. Ils se mettent finalement en route à 10 h.

Pendant ce temps, la policière réitère sa demande d’aide à trois reprises sur la ligne. Elle effectue aussi des manœuvres de réanimation sur le jeune homme avec une citoyenne, infirmière de profession. Par chance, l’agente avait été formée pour la réanimation cardiorespiratoire (RCR) avant son arrivée au SPVM, relève Me Kamel. Une autre policière et une autre bonne samaritaine leur prêtent éventuellement main-forte.

Il s’est écoulé plusieurs précieuses minutes entre le moment où le coureur s’est effondré et l’arrivée des premiers secours, soit des pompiers. Ceux-ci ont été avertis par un policier ayant décidé de courir jusqu’à leur caserne. Les ambulanciers sont arrivés deux minutes plus tard, à 10 h 03.

Suivant leur protocole, ils ont transporté Patrick Neely au centre hospitalier le plus proche, soit l’hôpital Notre-Dame. Mais une fois là-bas, la décision de la transférer au CHUM, mieux outillé, est prise à cause de sa condition médicale. « Plusieurs difficultés au niveau des étapes de la prise en charge de M. Neely ont certes compromis ses chances de survie », souligne la coroner.

Selon elle, les organisateurs du marathon auraient aussi dû prévoir un plan de match clair si un participant devait faire un arrêt cardiorespiratoire. Aucun protocole ne prévoyait le transport systématique des marathoniens vers le CHUM, qui offre des soins d’hémodynamie.

Recommandations

Les écueils relevés par Géhane Kamel ne s’arrêtent pas là. Les organisateurs devaient déployer 200 personnes sur tout le parcours pour venir en aide aux participants, si besoin. À peine une soixantaine a finalement été déployée, un manque pallié par le SPVM. Le corps policier a ainsi dépêché 200 agents supplémentaires, devant « jouer un rôle qui ne leur était pas initialement destiné », relève la coroner.

Les organisateurs du marathon avaient par ailleurs promis un événement « cardiosécur ». Autrement dit : un appareil de défibrillation (DEA) sera accessible en deçà de trois minutes. En tout, 52 DEA devaient être disponibles, dans des stations fixes ou mobiles. Or, les policiers en service ce jour-là ignoraient leur position.

Ce sont les pompiers qui, au bout de 10 minutes, sont arrivés auprès de Patrick Neely avec un défibrillateur. « L’accès à un DEA aurait été primordial et celui-ci aurait dû être administré dans les cinq minutes suivant le malaise de M. Neely. Nous croyons que l’administration rapide du DEA aurait pu contribuer à lui sauver la vie », conclut Me Kamel.

Dans le document de sept pages, la coroner recommande au SPVM de former ses agents pour la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et d’équiper les véhicules de ses patrouilleurs d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). Présentement, la formation en RCR n’est pas obligatoire, sauf à l’embauche.

Me Kamel demande également à la Ville de Montréal de veiller à ce que les « infrastructures médicales et organisationnelles » d’un événement sportif soient conformes aux normes. Autrement, elle doit l’annuler.

D’autres détails suivront.