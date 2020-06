Quoi retenir de la fin de semaine?

10 millions d’infections de COVID-19

La COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2, a été contractée plus de 10 millions de fois dans le monde, et un peu plus d’un demi-million de personnes en sont mortes. C’est en Amérique latine que la pandémie progresse le plus vite en ce moment, avec plus de 400 000 cas recensés en une semaine sur le continent.

Dimanche, le maire de la capitale équatorienne, Quito, a d’ailleurs indiqué que les services de santé de la ville sont débordés face à l’afflux de nouveaux malades.

Les États-Unis comptent également pour une part non négligeable de ce bilan, avec plus de 2,5 millions de cas et un peu plus de 125 000 décès, avec une accélération rapide de la propagation dans les États du sud du pays. En Floride seulement, où le confinement a été allégé au début du mois de juin, on rapportait samedi 9585 nouveaux malades et 24 morts.

Ce qui inquiète particulièrement les autorités, dont le gouverneur Ron DeSantis, est l’âge moyen des personnes infectées. Il est maintenant de 33 ans, contre 65 il y a deux mois, car les jeunes ont repris d’assaut les plages et renoué avec la vie nocturne. Les bars ne peuvent d’ailleurs plus servir d’alcool depuis vendredi.