3 Barcelone (Espagne), le 22 juin 2020 | L’amour, plus fort que le coronavirus? Agustina Cañamero, 81 ans, et Pascual Pérez, 84 ans, pleuraient à chaudes larmes lorsqu’ils ont enfin pu s’embrasser lundi dernier. Selon la dame, le couple n’avait jamais passé autant de temps sans contact physique en 59 ans de mariage. Dans cette maison de retraite de Barcelone, en Espagne, des écrans de film plastique ont été installés pour permettre les visites de proches aux résidents confinés. Emilio Morenatti Associated Press