Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un mini-festival de jazz en ligne

On aura finalement droit à un petit peu de musique en direct de la part du Festival de jazz de Montréal cet été. De samedi à mardi se tiendra une édition entièrement numérique du Festival international de jazz de Montréal. Et, bien entendu, c’est gratuit!

Une vingtaine d’artistes (dont Jean-Michel Blais en photo) joueront au cours de ces quatre jours en direct de l’Astral, où il n’y aura pas de public. Les prestations seront captées et diffusées en direct. Le FIJM en a profité pour ressortir quelques perles de ses archives, présentant quatre grands concerts passés. Ainsi, on aura l’occasion d’écouter (ou de réécouter, pour ceux qui y étaient!) Oscar Peterson et Oliver Jones (2004), Jaco Pastorius (1982), Miles Davis (1985) et Sarah Vaughan (1983).