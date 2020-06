Les turbulences chez Air Canada

Air Canada tient aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires. Les compagnies aériennes ont été parmi les entreprises les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. On devrait en apprendre un peu plus sur la situation d’Air Canada aujourd’hui.

La question du remboursement des vols annulés depuis le confinement, qu’Air Canada refuse d’accorder, pourrait se retrouver parmi les sujets à l’ordre du jour. L’offre d’achat de 720 millions de dollars pour faire l’acquisition de Transat A.T., l’un de ses principaux concurrents au pays, pourrait aussi être abordée.

La plus grande entreprise aérienne au Canada avait annoncé en mai la mise à pied d’environ 20 000 employés en raison de la crise sanitaire.