Quoi surveiller aujourd’hui ?

La Saint-Jean à la maison

La Saint-Jean-Baptiste sera, disons, plus sobre cette année, en raison des mesures sanitaires. Demain soir, les Québécois sont conviés à regarder le spectacle de la fête nationale depuis leur salon.

Une belle brochette d’artistes, dont Patrice Michaud, Lara Fabien et Michel Rivard, participera à l’événement, tourné dans l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières selon les plus strictes règles sanitaires, nous assure-t-on. Aucun concert devant public n’a été organisé. Et pour rappel, le gouvernement du Québec demande de ne pas allumer de feux d’artifice pour éviter la multiplication des incendies de forêt.

Le Devoir vous souhaite (à deux mètres de distance) une bonne Saint-Jean !