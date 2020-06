Après la distanciation, une communion?

À la veille de la fête nationale, la pandémie a-t-elle éloigné ou plutôt rapproché les Québécois ? Cette crise sans précédent a-t-elle endommagé les mailles de notre tissu social ? Des citoyens croisés au hasard ont livré leurs impressions au Devoir. Témoignages recueillis par Guillaume Lepage, photos de Marie-France Coallier.



Olivier Sylvestre

Au début de la crise, les Québécois se sont serré les coudes, accrochés aux paroles de François Legault et du Dr Horacio Arruda, juge Olivier Sylvestre. Mais cet intérêt s’est peu à peu dissipé. « Lors des premiers points de presse, il y avait 7000 ou 10 000 personnes qui le regardaient sur le site du Devoir. Là, c’est autour de 500-600 », constate-t-il. La pandémie a aussi eu pour effet de creuser le fossé entre les régions et Montréal, qui fut l’épicentre au Canada. « Il y a de plus en plus deux Québec. Je trouve ça un peu inquiétant, pour la cohésion sociale, pour le vivre-ensemble », dit-il, s’inquiétant de voir les esprits autant s’échauffer sur les réseaux sociaux au sujet du déconfinement et, plus récemment, sur le débat entourant le racisme systémique.

Anne Dandurand

Les familles « sont beaucoup plus soudées » qu’avant la crise, croit Anne Dandurand. Mais, en règle générale, le clivage entre Montréal et les régions s’est accentué en contexte de pandémie », estime-t-elle, car la COVID-19 a surtout bouleversé le quotidien des Montréalais, les forçant à revoir leurs habitudes en profondeur. « C’est nous qui sommes le plus obligés de changer socialement », dit-elle. Quant à la suite du monde, à la relance du Québec, elle entretient « l’espoir un peu fou » que celui-ci ne fonce pas, tête baissée, vers un retour à la normale, en reprenant les vieilles et destructrices habitudes de la triade liant surproduction, surconsommation et surendettement. « Je ne pense pas me tromper en disant qu’une bonne partie de la population pense comme moi. Tout ça nous amène à réfléchir. On a le temps là. »

Barbara Finck-Beccafico

« Je ne suis pas Canadienne, je suis clairement Québécoise. Je n’ai aucune idée de la façon dont ça vit, un Canadien », lance d’emblée Barbara Finck-Beccafico, qui a quitté la France il y a 14 ans pour s’installer ici. A contrario, « les valeurs québécoises » résonnent chez elle, dit-elle. C’est-à-dire ? Le fait français, le respect de la langue, répond-elle d’emblée, mais aussi cette ouverture aux autres : « Je suis musicienne, j’ai les cheveux bleus, je suis végane, je fais partie de la communauté LGBTQ, souligne-t-elle. Quand je rentre en France voir ma famille, je dois toujours me justifier, alors qu’ici, j’ai l’impression d’être acceptée à 100 % pour qui je suis. » La pandémie n’a rien changé à sa vision du Québec et de ses citoyens sur le fond. « Le Québec, c’est éclectique, ce sont des gens de tous les horizons, et ça fait sa richesse. »

Élisa-Line Montigny

Somme toute, la pandémie a éloigné les Québécois, juge Élisa-Line Montigny. D’abord, physiquement, avec les consignes de distanciation physique, qui a limité les contacts entre elle et son fils par exemple. Mais la crise sanitaire a aussi polarisé les opinions. « Il y a des gens qui sont pour toutes les mesures de protection et, à l’inverse, tu as des gens qui ont l’impression que le gouvernement les contrôle et que le prochain vaccin va avoir une puce ou ce genre de théories du complot », raconte-t-elle. La pandémie a tout de même eu du bon, forçant bon nombre de Québécois à revoir leurs priorités, estime Mme Montigny. « On dirait qu’ils reviennent à la base, à la famille, à consommer local, à profiter aussi de l’extérieur en faisant du vélo, à être en famille, à cuisiner, à inviter des amis. »

Jonathan Pelletier

« Tout le monde s’est retrouvé dans le même bateau du jour au lendemain, ça rapproche nécessairement les gens », résume Jonathan Pelletier. Le Québec a ainsi eu droit à un bel élan de solidarité : de nombreuses mains se sont levées pour aider leur prochain, dont plusieurs par l’entremise du site « Je contribue ». Dommage que celui-ci ait connu autant de ratés, regrette toutefois M. Pelletier. « Je pense que beaucoup de personnes se sont découragées et ont abandonné en chemin. » La pandémie a aussi permis un « éveil collectif » sur les lacunes prévalant dans les foyers pour personnes âgées. « Mais l’éveil aurait pu être plus fort », souligne celui qui est allé prêter main-forte dans un CHSLD. « Il aurait fallu que les caméras puissent rentrer librement » dans ces établissements pour que les Québécois ne voient pas que « la pointe de l’iceberg ».

Étienne Bergeron

Les Québécois « se sont tenus davantage » pendant la pandémie, croit Étienne Bergeron. Mais le jeune homme, maquilleur sur des plateaux de télévision, ne se fait pas d’illusion pour la suite : « dans deux semaines, on n’en parle plus », laisse-t-il tomber, même s’il aimerait beaucoup voir la solidarité tous azimuts des derniers mois persister dans le temps. Il croit toutefois que certains réflexes hérités de la crise vont rester, notamment d’encourager l’achat local. Quant à cette fracture entre Montréal et les régions évoquée par d’autres, le jeune homme tient à la nuancer : les Québécois vivant à l’extérieur de la métropole ne se méfient pas des Montréalais, censément porteurs du virus, qu’ils voudraient garder à distance à tout prix. « Les médias ont amplifié cette peur », dit-il.