Quoi surveiller aujourd’hui ?

Des réponses concernant l’écrasement au Pakistan

On devrait en savoir plus aujourd’hui sur les raisons de l’écrasement de l’Airbus A320 de la compagnie pakistanaise PIA le 22 mai dernier. L’avion s’est écrasé sur un groupe de maisons alors qu’il approchait de l’aéroport de Karachi, faisant 97 morts. Seules deux personnes ont survécu. Les deux boîtes noires ont été retrouvées début juin et acheminées en France pour y être analysées. Le rapport préliminaire devrait permettre de répondre à plusieurs questions laissées en suspend.