Quoi retenir de la fin de semaine?

Trump tient son rassemblement à Tulsa, malgré la pandémie

C’est devant une salle bien moins pleine que prévu que le président américain, Donald Trump, a lancé samedi soir son premier rassemblement à saveur électorale depuis le début la pandémie. Le président républicain s’était vanté que près d’un million de personnes souhaitaient avoir un billet pour l’événement, la salle pouvait en accueillir environ 19 000, mais les pompiers n’ont dénombré que 6200 spectateurs samedi, selon des médias américains.

Si tous les participants se sont vu offrir masques et gel désinfectant à l’entrée, ils n’avaient aucune obligation de s’en servir. Peu avaient le visage couvert. « Je veux vous remercier, vous êtes des guerriers », a dit le président à ceux qui ont fait fi des mesures de distanciation physique pour venir le voir. À propos du coronavirus, Donald Trump a affirmé que le dépistage était « une arme à double tranchant » : « Quand on fait ce volume de dépistage, […] on trouve plus de cas. » Puis, sur un ton semblant ironique, il a ajouté : « Alors, j’ai dit “Ralentissez le dépistage”. » Quelques heures avant le rassemblement, six des organisateurs du rassemblement avaient été déclarés positifs à la COVID-19.