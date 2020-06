7 Bamako (Mali), le 19 juin 2020 | Des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé vendredi à Bamako la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les causes à ce ras-le-bol sont multiples, allant de l’apparente impuissance de l’État à faire face aux attaques djihadistes et aux violences intercommunautaires, en passant par une crise des services publics et de l’école et la perception d’une corruption répandue. Michele Cattani Agence France-Presse