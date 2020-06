Quoi surveiller cette fin de semaine?

Les offres spéciales de Québec pour le tourisme

On aura plus de détails dimanche sur les offres spéciales concoctées par le gouvernement du Québec pour relancer l’industrie touristique. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, sera à Montréal pour présenter une série de forfaits et des «Passeports Attraits» pour visiter la province cet été dans le contexte du déconfinement. Elle sera accompagnée de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et du ministre responsable des Parcs, Pierre Dufour.

Le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière une aide de 750 millions de dollars pour la relance du tourisme au Québec.