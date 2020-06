Deux incendies continuent de se propager au Québec

Deux incendies spectaculaires font présentement rage au Québec. Au nord du lac Saint-Jean, un feu de forêt d’une rare intensité ne cesse de s’étendre dans le secteur de Chute-des-Passes. Des avions-citernes de la SOPFEU ont été dépêchés sur les lieux, tout comme à Rivière-Ouelle où un imposant feu de tourbe s’est déclaré.

L’incendie qui s’étend au nord du lac Saint-Jean depuis quelques jours a conduit les autorités à faire évacuer un large périmètre vendredi. Au moment où ces lignes étaient écrites, le brasier avait détruit 21 300 hectares de forêt et poursuivait sa dangereuse progression. Le brasier, considéré comme « hors de contrôle », était donc six fois plus grand que mardi soir.

« Avant vendredi, on avait un périmètre de sécurité avec deux points de blocage pour éviter que la population circule dans le secteur. Maintenant, il y a dix points de barrages pour s’assurer que personne ne se rend dans le périmètre », a indiqué Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

En fin de soirée vendredi, le premier ministre François Legault a exprimé ses inquiétudes sur Twitter, assurant suivre la situation de près. « Le feu de forêt déclenché au Lac-Saint-Jean nous préoccupe grandement. Des équipes de la SOPFEU sont déployées et tentent de maîtriser le feu, mais la situation demeure difficile », a-t-il écrit.

Le feu se dirige actuellement vers le Réservoir Pipmuacan où se trouvent des dizaines de chalets et de maisons. Jeudi, le brasier a endommagé des infrastructures appartenant à l’entreprise Rio Tinto Alcan. Et au cours des prochains jours, le feu pourrait s’approcher de la centrale de la Péribonka d’Hydro-Québec.

Une trentaine de pompiers étaient à l’œuvre vendredi, « mais vers 15 h, on a retiré le personnel au sol, car ça devenait dangereux en raison de l’intensité du feu », a précisé Josée Poitras.

Des « attaques ponctuelles », avec l’aide d’avions-citernes ont été effectuées vendredi et des pompiers forestiers étaient en route en soirée pour prêter main-forte aux équipes qui sont déjà sur le terrain.

L’absence de précipitation et la chaleur favorisent la progression de l’incendie qui devrait continuer de causer des dommages pendant quelques jours selon la SOPFEU.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans plusieurs des régions québécoises.

Incendie à Rivière-Ouelle

En après-midi vendredi, un incendie majeur a pris naissance à Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent. « Un feu sévit présentement chez Tourbière Lambert à Rivière-Ouelle et les vents importants dispersent de la fumée sur le tout le territoire du Kamouraska », a fait savoir le Service incendie de la MRC de Kamouraska.

La forte chaleur a également aggravé le brasier, dont la fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde et menaçait de s’étendre aux villages avoisinants. Les avions-citernes de la SOPFEU ont été envoyés pour épauler les pompiers qui combattaient l’incendie.

Avec Le Devoir