Les faits saillants du jour Québec fait état de 35 nouveaux décès dans la province, dont 30 survenus avant le 11 juin, ce qui mène à un total de 5375.

Le nombre d'hospitalisations atteint 574 (-63). Parmi celles-ci, 62 personnes se trouvent aux soins intensifs (-3).

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi que le coronavirus a fait cinq nouveaux décès dans la province.

Il faut ajouter à ces pertes de vie 30 décès survenus avant le 11 juin, ce qui mène à un total de 5375.



Soixante-quatre infections se sont ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 937. On rapporte 5716 cas dans la région de Laval et 7703 en Montérégie.



Les autres développements de la journée

Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des mesures de déconfinement sont permises depuis jeudi dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec. Il est désormais possible, dans les installations où il n'y a pas d'éclosion de COVID-19, de sortir sans une supervision du CHSLD, de faire un séjour hors de l'installation de plus de 24 heures, de recevoir des visites et de rencontrer des gens à l'extérieur.



La région du Bas-Saint-Laurent, peu éprouvée jusqu'ici par la crise du coronavirus, est maintenant confrontée à une éclosion à la résidence du Havre de l'Estuaire, à Rimouski. Trois infections se sont ajoutées de jeudi à vendredi dans la région, pour un total de 52.



Les entreprises canadiennes de taille moyenne qui manquent d'argent à cause de la COVID-19 peuvent désormais passer par leur propre banque pour demander un prêt pouvant atteindre 60 millions $ au gouvernement fédéral.