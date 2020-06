La mise à jour économique de Québec

Le ministre québécois des Finances, Eric Girard, présentera ce matin sa mise à jour économique sur l’état des finances publiques après les mesures d’urgence liées à la pandémie de coronavirus. On aura un portrait plus complet du coût total des nombreuses annonces d’aide financière faites depuis la mi-mars et de l’incidence que cela aura sur le trésor québécois.

Dans son budget 2020-2021, déposé quelques jours à peine avant que le Québec ne déclare l’état d’urgence sanitaire, le ministre Girard avait promis l’équilibre budgétaire, un scénario désormais caduc.