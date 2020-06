Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le Canada au conseil de sécurité de l’ONU ?

Un vote important pour le Canada a lieu aujourd’hui à New York, au siège social des Nations unies. L’ONU choisira aujourd’hui ses nouveaux membres non permanents au conseil de sécurité, un privilège très convoité par le Canada. On devrait savoir au cours de l’après-midi l’issue du vote, qui prendra plus de temps qu’à l’habitude, distanciation sociale oblige. Un deuxième ou un troisième tour auraient lieu les jours suivants si cela s’avère nécessaire.

Le Canada lutte pour une des deux places disponibles pour un pays occidental aux côtés de l’Irlande et de la Norvège.

En 2010, le pays avait subi un revers surprise alors qu’il avait été battu par l’Espagne et le Portugal comme membre non permanent du conseil de sécurité.