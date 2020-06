Quoi surveiller aujourd'hui?

La rentrée scolaire à l’automne

On devrait en savoir davantage aujourd’hui sur la façon dont se déroulera la prochaine rentrée scolaire à l’automne. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est à Montréal pour en parler. Il sera accompagné du conseiller médical de santé publique, le Dr Richard Massé.

L’annonce d’hier concernant l’autorisation des rassemblements intérieurs ainsi que l’assouplissement de la consigne des 2 mètres de distance pour les enfants de 16 ans et moins laisse penser que le retour à l’école sera un peu plus « normal » à l’automne. Et peut-être parlera-t-on enfin de la rentrée universitaire et collégiale, que Québec veut en partie en classe.