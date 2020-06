Rapport sur le racisme systémique à Montréal

Le tant attendu rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et la discrimination systémiques est dévoilé aujourd’hui. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a le rapport en main depuis le 3 juin, doit commenter le tout lors d’un point de presse à 9 h ce matin. Elle devrait aussi soumettre au conseil municipal une déclaration pour que la Ville reconnaisse le caractère systémique du racisme et de la discrimination et « réaffirme son engagement à agir et à mettre en place les mesures nécessaires pour les combattre », tel que conseillé par l’organisme.

Montréal accueillera deux autres conférences de presse aujourd'hui. Pour la première, à 11h, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé, Richard Massé, parleront des rassemblements dans les lieux publics et de la distanciation physique. À 13h30, la deuxième sera l'habituel point de presse de François Legault sur la pandémie de COVID-19. À ses côtés se trouveront Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et Sylvie d'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones.