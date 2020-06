Quoi retenir de la fin de semaine?

Une deuxième vague de COVID-19 en Chine?

La COVID-19 serait-elle sur le point de faire un retour en Chine ? C’est ce que craint Pékin, qui a annoncé dimanche 57 nouveaux cas d’infection, soit le plus haut bilan quotidien depuis avril. Un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le sud de la mégapole, les 36 nouveaux cas détectés à Pékin semblant tous être liés au marché alimentaire de Xinjadi, où on vend notamment de la viande, du poisson et des légumes. Les autorités ont réagi en plaçant en confinement 11 zones résidentielles de la région.

Les craintes d’une résurgence de la COVID-19 sont également présentes à Rome, en Italie, alors que deux nouveaux foyers de coronavirus ont suscité l’inquiétude des autorités sanitaires. Combinés, ces deux foyers comptent plus d’une centaine de personnes infectées, et cinq morts.

Pendant ce temps, la France accélère les dernières étapes de son déconfinement : les cafés et les restaurant de Paris rouvriront dès lundi, et les garderies, les écoles et les collèges reprennent leurs activités avec « une présence obligatoire » dès le 22 juin.

Au Québec, la situation est demeurée stable. Le bilan a atteint dimanche 5222 morts, avec 14 nouvelles victimes entre samedi et dimanche, ainsi que 128 nouveaux cas. La situation est encourageante du côté des hospitalisations, qui ont enregistré une baisse de 19 dimanche, pour un total de 768. Quant aux patients aux soins intensifs, leur nombre a diminué de 17, pour un total de 85.