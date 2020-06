Quoi surveiller cette fin de semaine?

Trump à l’académie militaire de West Point

Le milliardaire américain sera à West Point, dans l’État de New York, ce samedi. Et comme le veut la tradition, c’est le président des États-Unis qui lancera la collation des grades de la plus célèbre académie militaire des États-Unis.

Reste que le contexte est doublement particulier. L’événement réunira des milliers d’officiers et de cadets en pleine pandémie de COVID-19. Et plusieurs conseillers militaires du président ont dénoncé ces derniers jours son comportement face aux manifestations antiracisme qui ont secoué les États-Unis.

Au début du mois, faut-il le rappeler, Trump avait brandi la menace d’une intervention militaire pour mater les émeutiers.