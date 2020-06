5 Montréal, le 12 juin 2020 | Des manifestants ont créé une chaîne humaine dans le parc du Mont-Royal vendredi, pour protester contre le projet de loi 61 du gouvernement Legault. Ce projet de loi omnibus visait la mise en chantier rapide de 202 projets d’infrastructures. Les partis d’opposition y ont toutefois vu une façon pour Québec de se doter de pouvoirs démesurés et de contourner les règles de saine gestion et de protection de l’environnement. Ils ont finalement refusé vendredi de débattre du principe du projet de loi et renvoyé le gouvernement «refaire ses devoirs» durant l’été. Renaud Philippe Le Devoir