4 Avec des quartiers de plus en plus multiculturels et davantage de problématiques de santé mentale, les policiers croient qu’il est nécessaire de revoir leur approche. «Il y a des collègues qui ont une approche plus répressive», souligne l’agent Laliberté. «Nous, on va avoir une approche plus humaine. La police, ce n’est plus comme il y a 15 ou 20 ans, on est vraiment de plus en plus en relation d’aide qu’en répression», ajoute sa consœur. Renaud Philippe Le Devoir