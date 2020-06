Le rapport de la commissaire fédérale au lobbying

On s’en doute : avec les milliards d’aide fédérale en jeu, l’industrie du lobbying ne chôme pas à Ottawa. D’autant plus que le gouvernement Trudeau est minoritaire. La commissaire Nancy Bélanger doit rendre public son rapport annuel ce matin, et on peut s’attendre à un document chargé.

À Ottawa, à l’heure actuelle, ce sont 436 lobbyistes dûment enregistrés qui cherchent à faire valoir au gouvernement fédéral le point de vue de leurs clients sur la COVID-19 et le « Grand Confinement ».