Le meilleur du cinéma québécois

C’est ce soir — oui, vous avez bien lu, un mercredi soir — que Québec Cinéma annoncera les grands gagnants de son gala annuel, qui se tiendra cette année “sur le sofa”, COVID-19 oblige.

Les célébrations commenceront sur le Web dès 19 h, avant de passer à l’écran de la télé Radio-Canada à partir de 21 h.

Il pleuvait des oiseaux (en photo), de Louise Archambault, part grand favori avec pas moins de 13 nominations. La femme de mon frère, de Monia Chokri, et Mafia inc., de Podz, suivent de près avec 11 et 10 nominations respectivement.