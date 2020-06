Les dégâts dans l’Arctique russe

Norilsk Nickel, le géant minier responsable du pire désastre écologique à frapper l’Arctique russe depuis des années, doit livrer ses explications à Moscou aujourd’hui.

Il y a une semaine et demie, le 29 mai, un réservoir de diesel d’une centrale thermique de Norilsk s’effondrait, répandant du même coup des dizaines de milliers de tonnes de pétrole dans la rivière Ambarnaïa, qui coule à proximité, et sur les terres environnantes — un désastre encore visible depuis l’espace.

Le dégel du pergélisol arctique pourrait être en cause, tout comme le manque d’entretien du réservoir, qui devait être en réparation, et non pas en usage, ont déjà avancé les autorités russes.