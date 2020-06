Quoi retenir de la fin de semaine?

Andrée Champagne est décédée

Une grande dame du petit écran nous a quittés. La comédienne Andrée Champagne est décédée samedi à l’âge de 80 ans. Elle a marqué les esprits des téléspectateurs québécois dans la peau de Donalda, la femme de Séraphin, dans les Belles histoires des pays d’en haut, rôle qu’elle a tenu pendant 15 ans. Mme Champagne n’avait que 17 ans lorsqu’elle a décroché ce rôle dans cette émission phare du folklore québécois. On l’a vue aussi plus tard dans des séries comme Scoop, Omertà et Juliette Pomerleau.

Femme de multiples talents, Andrée Champagne a aussi été chanteuse, animatrice, femme d’affaires et politicienne. Elle a été vice-présidente et secrétaire générale de l’Union des artistes, en plus de fonder sa propre agence de distribution artistique et la maison de retraite Le Chez-nous des artistes. Fédéraliste convaincue, elle a été députée et sénatrice sous la bannière conservatrice.