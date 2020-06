Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le monde rend hommage à George Floyd

Après Minneapolis jeudi, ce sera au tour de la ville natale de George Floyd, Reaford (en Caroline du Nord), de dire adieu à cet homme, dont la mort a secoué une bonne partie de la planète.

Des milliers de personnes sont attendues à la cérémonie, qui doit avoir lieu samedi à 11 h.

La mobilisation contre le racisme et les violences policières dépassera — et de loin — les frontières des États-Unis cette fin de semaine. De Bangkok à Rio, en passant par Paris et Tunis, des dizaines de manifestations en sa mémoire doivent avoir lieu samedi et dimanche.