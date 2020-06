4 Cape Canaveral (États-Unis), le 30 mai 2020 | SpaceX est devenue samedi la première entreprise privée à lancer des astronautes dans l’espace, grâce à sa fusée Falcon 9. La nouvelle capsule Crew Dragon, transportant à son bord deux anciens pilotes militaires s’est arrimée dimanche sans encombre à la station spatiale internationale après un vol de 19 heures. Il s’agit aussi du premier vol habité au départ des États-Unis en neuf ans. La NASA a chargé SpaceX de développer un nouveau taxi spatial, et si cette mission-ci — qui pourrait durer jusqu’en août — est certifiée sûre, les Américains ne dépendront plus des Russes pour accéder à l’espace. Bill Ingalls / NASA / Associated Press