Dix jours pour préparer la formation de 10 000 préposés en CHSLD

Bernard LEIFFET - Abonné 5 juin 2020 11 h 38

Comprimez, gardez l'essentiel, foi du PM François Legault!

Bientôt nous aurons aussi la Lune! À trop remuer la poussière elle finit par retomber et le tableau sera aussi désastreux que celui que nous connaissons dans les CHSLD! Le pire scénario est à notre porte et amener les Québécois dans une telle aventure ne promet rien de bon! Évidemment, avec un ou plusieurs baillons en vue, la CAQ est en passe de devenir spécialiste en la matière! Pire, voilà que l'on rogne le contenu d'apprentissage pour y arriver! Bientôt nous aurons aussi des parlementaires dont les CV ne vaudront plus de valeur!

Réduire ainsi l'apprentissage montre jusqu'où peut aller un gouvernement mal pris dans ses actions! Ce n'est pas ainsi que le Québec sera plus digne vis-à-vis ses ainés qui sont entraînés malgré eux dans un marasme qui dépasse l'imagination! Foncer ainsi sans tenir compte des citoyens ne veut malheureusement pas dire que tout ira mieux, comme par magie! Il suffit de voir l'incompétence de la CAQ concernant le Patrimoine québécois où l'inaction est une devenue la règle! Il est temps que les Québécois se réveillent car bientôt nous devrons tous payer pour des politiciens passés et présent qui s'en balancent, et puis la loi du baillon étant encore présente!