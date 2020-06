Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le Québec se prépare à l’après-COVID-19

Au Québec comme ailleurs, on songe maintenant de plus en plus à l’après-COVID-19 ou — à tout le moins — la vie post-confinement. Pour preuve : le gouvernement Legault a déposé hier son plan de relance de l’économie, qui prévoit entre autres d’accélérer les chantiers partout au Québec.

Il ne serait donc pas surprenant que le sujet rebondisse au traditionnel point de presse de 13 h du premier ministre, qui sera accompagné aujourd’hui de sa ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest.