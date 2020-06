Tensions raciales: des histoires du quotidien

En 1993, j’ai 16 ans. Je reviens de chez une amie qui demeure à 10 minutes de chez moi en vélo (ironiquement, elle est devenue policière). Un policier en moto m’arrête dans la cour du palais de justice de Longueuil et m’accuse d’avoir volé une télé à l’autre bout de la ville 15 minutes plus tôt. J’essaie de lui expliquer que c’est impossible pour moi de me rendre de la rue Victoria au palais de justice en 15 minutes en vélo. De plus, je n’ai évidemment pas de télévision avec moi (en 93, elles pesaient une tonne !). Il me dit de rester poli, sinon il va inventer une raison pour m’amener en prison. Heureusement pour moi, il a appris que j’avais 16 ans et m’a laissé partir.

Je suis un des chanceux qui n’a pas eu sa première interaction avec la police à 8-9-10 ans. Au Québec, le racisme de la police n’est pas flagrant comme chez nos voisins du Sud. Il se manifeste souvent de manière mesquine et sournoise…. genre « on vous arrête pour vérification », « on a reçu des appels pour un véhicule suspect qui ressemble au vôtre », « une de vos deux lumières de plaque est brûlée », etc. On dirait qu’ils inventent une raison pour initier un contact, pour ensuite aller à la pêche.