Le rapport sur les femmes autochtones disparues, un an plus tard

Il y a un an exactement, le 3 juin 2019, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées déposait son rapport final. Sa principale conclusion : les Autochtones du pays ont été victimes d’un « génocide culturel » aux mains des autorités canadiennes.

Et ce péché originel — cette « mort à petit feu », comme l’avait illustré la commissaire en chef Marion Buller — explique plusieurs des maux affligeant les Premières Nations, plaidait notamment le rapport monstre de 1352 pages.

On se rappellera que l’usage du terme « génocide » avait suscité une grande controverse à l’époque, certains critiques le jugeant abusif, voire irrespectueux envers les victimes du Rwanda ou de l’Holocauste, par exemple.