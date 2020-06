Ugo Fredette se compare à Guy Turcotte

Les audiences sur la peine du meurtrier Ugo Fredette se sont amorcées lundi avec de troublantes déclarations. En attendant la reprise de l’audience, qui est webdiffusée, l’accusé s’est notamment comparé à Guy Turcotte disant que « quand tu passes par là, tu comprends [les gestes qu’il a posés] ».

« Ça peut arriver à n’importe qui », a laissé entendre l’homme de 44 ans qui a été reconnu coupable en octobre dernier des meurtres de son ex-conjointe, Véronique Barbe, et d’un automobiliste croisé par hasard, Yvon Lacasse. Les meurtres avaient été perpétrés le 14 septembre 2017 et avaient donné lieu à la plus longue alerte Amber déclenchée au Québec. Ugo Fredette avait pris la fuite avec un enfant de six ans et avait finalement été intercepté en Ontario.

Avec la reprise graduelle des activités des palais de justice, le procès d’Ugo Fredette peut être suivi par visioconférence. L’homme est d’ailleurs lui aussi à distance. Lors d’une pause, alors que la caméra et les micros étaient toujours ouverts, Ugo Fredette discutait avec probablement un gardien. Il lui a raconté plusieurs anecdotes de la vie carcérales et y est même allé de confidences. « Quand c’est arrivé à [Guy] Turcotte, je me disais “comment est-ce qu’il a fait pour faire ça ?” Ça n’a pas de bons sens, ses deux enfants […] C’est sur que ça m’a joué dans la tête, mais quand tu passes par là, tu comprends », a-t-il lancé.

L’homme a même émis une hypothèse sur les motivations de l’ex-cardiologue reconnu coupable des meurtres non prémédités de ses deux enfants. « C’est parce que lui dans sa tête, j’imagine qu’il a dû se dire, je vais punir [mon ex-conjointe] sévèrement, pis la pire punition c’est les enfants », dit-il.

Quelques minutes plus tôt, Ugo Fredette était impassible devant le témoignage du Dr Gilles Chamberland, qui a été mandaté par la poursuite pour évaluer la dangerosité du meurtrier. L’expert a décrit Ugo Fredette comme une personne ayant un trouble de la personnalité narcissique. L’accusé se présente comme une victime, a peu d’empathie et estime se retrouver au cœur de situations injustes.

« Le potentiel de réadaptation de [Ugo Fredette], selon les informations disponibles, nous permettent de voir qu’il est à peu près nul à court terme », a déclaré le Dr Chamberland.

La défense a de son côté prévu faire entendre le psychiatre Louis Morissette.

La juge Myriam Lachance devra déterminer la période d’incarcération que devra purger Ugo Fredette avant d’être admissible à une libération conditionnelle. La défense demande 25 ans, alors que la poursuite réclame plutôt une peine cumulative de 50 ans.

Depuis 2011, le Code criminel permet aux juges qui le souhaitent de prendre en compte chaque condamnation pour meurtre dans leurs sentences. À l’époque, on avait ajouté cette disposition pour châtier davantage les auteurs de meurtres multiples.