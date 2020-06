6 George Piqott, 59 ans, a longtemps pensé qu’il était fou. Aujourd’hui, il dit avoir la preuve qu’il est bel et bien le descendant d’une union très lointaine entre un prince anglais et une Amérindienne, ce qui fait de lui le roi du Commonwealth. Il doit réclamer son trône dans sa soixantième année. En attendant la couronne et les millions, il dort dans la rue et passe ses journées au square Cabot. Renaud Philippe Le Devoir