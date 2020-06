La maison Busteed, la plus vieille de Gaspésie, n’est plus

La plus vieille maison de Gaspésie, la maison Busteed construite à Pointe-à-la-Croix en 1800, a été détruite par les flammes au cours de la nuit de dimanche à lundi. L’incendie qui « pourrait être d’origine criminelle » selon certains éléments constatés sur place, a répété à plusieurs reprises l’antenne locale de Radio-Canada le 1er juin.

Parmi les cendres encore fumantes au matin, seule s’élevait encore la vieille cheminée de pierres de maçonnerie au milieu duquel avait été coulé un canon qui avait participé à la bataille de la Restigouche en 1760. La maison est une perte totale.

Bien que l’immeuble était classé et protégé par le gouvernement du Québec depuis 1987 au nom de sa valeur patrimoniale et de son fort intérêt historique, le bâtiment était laissé complètement à l’abandon.

Plusieurs alertes

La Société historique Machault et plusieurs médias régionaux avaient alerté à plusieurs occasions l’opinion publique sur l’état de dépérissement rapide de cette maison pourtant officiellement protégée par l’État québécois. Joint par Le Devoir, le président de la Société historique Machault, Michel Goudreau, s’était rendu la semaine dernière sur les lieux pour constater qu’on venait de tenter de mettre le feu une première fois à la maison. « J’ai pris des photos. Il est très clair qu’on a tenté déjà il y a une semaine d’incendier la maison. »

Joint à Carleton, l’historien de la Gaspésie Pascal Alain affirme que « cette résidence constituait un important témoin matériel de la colonisation britannique en Gaspésie ». À son avis, on a complètement raté « une opportunité d’interpréter cette page d’histoire de la Gaspésie », en l’abandonnant à son triste sort. « Quelle est la pertinence de classer des bâtiments si c’est pour les laisser se détériorer et disparaître ? »

Depuis des mois, cette résidence qui abrita par le passé un musée était vandalisée à répétition tandis qu’en haut lieu on se questionnait encore si c’est du côté d’Ottawa ou bien de Québec qu’on devait finalement s’en occuper.

Un double symbole

La maison avait été achetée en 2009 par le gouvernement fédéral au coût de 800 000 pour être cédée ensuite à la communauté micmaque de Listuguj. Elle se trouvait depuis au centre d’une remise en question de la colonisation des terres dans laquelle cette maison faisait figure de symbole.

En 2019, la communauté micmaque expliquait au Devoir comprendre l’importance du lieu pour les gens de la Gaspésie, mais elle répétait que « celle-ci n’a pas la même signification pour la communauté de Listuguj », qui y voit plutôt un symbole de dépossession.

Le conseil de bande de Listuguj avait accepté il y a peu de procéder à l’évaluation de la maison en vue de la restaurer dans le cadre d’un projet communautaire de mémoire. Le ministère de la Culture et des communications du Québec avait soutenu ce projet par l’entremise d’une étude qui devait être financée. Mais à Listuguj, le statut à donner à cette maison ne faisait pas l’unanimité.

Thomas Busteed, un fidèle de la Couronne britannique, avait construit cette demeure vers 1800 sur des terres dont les titres de propriété étaient d’emblée contestés. Depuis le milieu du XIXe siècle, les terres jointes à cette maison font l’objet de différends, comme le montrent les documents des archives nationales déposés à Rimouski. L’immeuble a été magnifiquement entretenu par les descendants de cette famille, avant d’être abandonné en 2012.

« Un bel exemple qui démontre que le patrimoine renvoie fondamentalement à une question d’identité », expliquait au Devoir Yves Bergeron, directeur de l’Institut du patrimoine de l’UQAM.

Un abandon de juridiction ?

Questionné par Le Devoir plus d’une fois au sujet de l’abandon de cette maison, le ministère de la Culture se disait impuissant à faire respecter sa loi sur le territoire de la réserve. Mais Ottawa indiquait en revanche que l’État québécois avait bel et bien pleine autorité en cette matière.

« La situation particulière de la maison Busteed, étant désormais située sur des terres de réserve, fait que le gouvernement du Québec n’est pas l’interlocuteur premier dans ce dossier », soutenait en janvier 2019 au Devoir la direction des communications et des affaires publiques du ministère de la Culture du Québec.

Faux, répondait Ottawa. Les Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada soutenaient sans hésiter que l’affaire concernait tout à fait le Québec, en vertu de son champ de compétence sur les affaires culturelles. Dans une courte réponse écrite adressée au Devoir, l’instance fédérale indiquait sans hésiter que « cette question relève de la compétence des provinces ». Québec avait par la suite refusé de confirmer au Devoir qu’il avait la compétence pour s’occuper de ce dossier.

Patrice Groulx, spécialiste du patrimoine et des questions mémorielles, avait alors critiqué, au bénéfice des lecteurs du Devoir, le fait que le ministère de la Culture du Québec ait toujours fonctionné de la sorte, c’est-à-dire en adoptant une attitude très défensive où il abandonne ses prérogatives au gouvernement fédéral, disait-il en substance. « C’est vraiment un abandon de ses prérogatives en matière de patrimoine. Le ministère de la Culture a déjà jugé qu’il valait la peine de préserver cette maison. Ce serait un minimum qu’il élève la voix pour le dire ! »

L’historien ajoutait qu’il existe bien « d’autres exemples où des bâtiments devenus historiques par leur âge, mais qui témoignent d’une domination, sont récupérés et symboliquement réemployés comme témoins de l’oppression, par exemple les demeures d’esclavagistes. La communauté de Listuguj pourrait en profiter. »

À la lumière de l’incendie survenu dimanche, Patrice Groulx affirme qu’il est troublant « que le statut du patrimoine soit devenu tellement flottant que plus personne ne se sent concerné par sa protection ». Pour lui, il est vraiment dommage que cette maison disparaisse. Il en fait un symbole d’une réconciliation non-réalisée entre blancs et autochtones. « La réconciliation, on en parle, mais on voit bien, dans un cas pareil, que ça n’a pas eu lieu. La communauté avait toute la latitude pour exploiter la maison en rappelant son symbole colonial, comme on le fait par exemple en Louisiane dans certaines plantations. Mais on fait reposer sur la communauté [de Listuguj] tout le fardeau du patrimoine. »

Un rapport attendu sur la gestion du patrimoine

La destruction de cet autre bien patrimonial survient alors qu’on attend mercredi à Québec le dépôt d’un rapport important sur la gestion qui est faite depuis plusieurs années des biens patrimoniaux. Le sort fait au patrimoine québécois doit faire l’objet cette semaine, pour la toute première fois, d’un rapport officiel placé sous l’autorité de la vérificatrice générale du Québec.

Le bureau de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a enquêté durant plusieurs mois sur la gestion critiquée de ces biens de la collectivité.